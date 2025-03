Bergamonews.it - Un giardino fiorito ricorda chi non c’è più

Nel parco secolare di Humanitas Gavazzeni fiorisce la memoria: un angolo di primule, simbolo della primavera che sta per tornare ma anche ricordo delle tante persone che ci hanno lasciato nella fase più critica della pandemia. Un’aiuola perre e pensare, in un’area del parco interessata dal passaggio continuo di professionisti, pazienti e loro familiari.Accanto ai fiori, una targa con QR code rimanda al podcast ‘Il coraggio e la memoria’, realizzato per il primo anniversario della pandemia con le voci di medici, infermieri, personale di staff degli ospedali Humanitas di Bergamo impegnati in prima linea.Il 21 febbraio 2020, all’inizio dell’emergenza SARS-CoV-2, Humanitas Gavazzeni ha dovuto cambiare radicalmente pelle trasformandosi in un ospedale completamente dedicato alla lotta al Covid.