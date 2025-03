Rompipallone.it - Atalanta Inter, Gasperini durissimo sull’arbitro: accuse pesanti

L’ex di serata si infuria dopo alcune decisioni arbitrali e viene espulso da Massa: questa la sua replica in conferenza stampaLa partita traha dato una spallata importante al campionato. Magari non decisiva, poiché mancano diverse partite al termine, ma sicuramente i tre punti di distacco dal Napoli e i sei dalla Dea, fanno vivere una dolce pausa Nazionali agli uomini di Simone Inzaghi.Naturalmente ci si aspettava una partita caldissima e così è stato. L’ambiente del Gewiss era infuocato e man mano il termometro della gara segnava una temperatura sempre più alta: il furore agonistico ha preso il sovrapposto e tre cartellini rossi (Ederson,e Bastoni) ne sono la dimostrazioni.Polemiche ed espulsione:si scaglia contro l’arbitroL’espulsione di Ederson sull’1-0 ha compromessa irrimediabilmente la partita e questo ha portato ad ancora più nervosismo, in primis perche ha perso le staffe dopo il 2-0 di Lautaro Martinez venendo anche espulso dall’arbitro Massa per reiterate proteste.