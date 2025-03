Secoloditalia.it - Un operatore televisivo colpisce Trump in faccia con il microfono, ma lui scherza e sminuisce l’incidente (video)

Il presidente americano Donaldè stato colpito inavvertitamente sul volto durante una conferenza stampa mentre rispondeva alle domande dei cronisti alla Joint sase Andrews nel Maryland. Ilha colpito The Donald prima sulla bocca e poi sul viso, ma il presidente ha subito provato ad indietreggiare chiudendo gli occhi per evitare ulteriori contatti con l’oggetto. Dopoha lanciato un’occhiata folgorante all’operatrice, alzando le ciglia con un’espressione di divertimento mentre ilveniva rapidamente allontanato da lui. “Questo sarà un momento di televisione per stasera” hato il presidente: “Ci sarà una grande racconto stasera” sull’accaduto. “Hai visto?” ha chiesto il presidente americano a un uomo che si trovava fuori dal, accertandosi che qualcuno avesse assistito alla scena.