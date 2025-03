Lanazione.it - Ternana, le molte firme dei gol rossoverdi. Quindici in rete dall’inizio della stagione

Gol con. È una caratteristica delle Fere ed è un aspetto di notevole importanza in questa fase decisiva. Abate sa di poter contare su varie pedine per superare, come di recente, team quasi esclusivamente votati fin dalle battute iniziali a erigere il classico muro e ad attuare su Cicerelli e Cianci una guardia costante e ruvida (per utilizzare un eufemismo). Questo, nonostante l’assenza del prezioso Romeo autore di quattro gol. Le recenti quattro vittorie consecutive sono arrivate con otto reti di cinque differenti calciatori ben divisi per ruolo e con modalità di vario tipo. Il trequartista Curcio ne ha firmate tre, il mediano Aloi due, il difensore Capuano, la punta Cianci e il mediano Corradini una ciascuno. Fermo restando il grande bottino di Cicerelli (16) e Cianci (11), laaveva del resto dimostrato fin dalle prime giornate di averefrecce per le conclusioni, vedi i 15 calciatori andati a segno.