Oasport.it - F1, cambia l’orario del GP d’Australia 2025? Le ipotesi per la gara: pioggia quasi certa

Giove Pluvio potrebbe far visita domani a Melbourne (Australia), prima tappa del Mondialedi F1. Sul tracciato cittadino dell’Albert Park laè attesa. Secondo le previsioni, infatti, il primo GP dell’annata sarà bagnato e questo potrebbe andare a scompaginare le carte dal momento che i riferimenti sono pressoché nulli per le scuderie con le nuove vetture.La temperatura prevista è di 10° C al mattino, mentre nel pomeriggio, orario in cui è programmato il via, si alzerà fino ai 18. Un clima quindi molto diverso da quello con cui si sono disputate le qualifiche odierne, favorevoli alle McLaren, con la pole-position di Lando Norris davanti al compagno di squadra, Oscar Piastri. Tuttavia, conoscendo le qualità di guida di Max Verstappen (Red Bull), oggi terzo, non è da escludere un colpo del campione del mondo in carica.