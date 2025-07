Mileto Il giornalista Enzo Varone racconta la spiritualità del Sud nel libro Il Disegno Celeste

Un viaggio tra fede, memoria e identità. È quanto propone il giornalista Enzo Varone con il suo lavoro editoriale, “Il Disegno Celeste”, un saggio-inchiesta che ha attirato l’attenzione di lettori e critici per l’approccio rigoroso e umano alla figura di Natuzza Evolo, mistica di Paravati conosciuta e venerata in tutto il Mezzogiorno. Originario di Mileto, Varone è da anni voce autorevole del giornalismo calabrese e profondo conoscitore del territorio vibonese. Dopo aver raccontato nel 2022 le fragilità e le speranze del Sud con “ La Perenne Attesa ”, riflette sulla spiritualità popolare e sul bisogno di radici, in un contesto storico sempre più segnato da smarrimento culturale e crisi di valori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

