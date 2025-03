Thesocialpost.it - Malore per Giulio Berruti a Pechino Express 2025: “Crisi fibromialgica, non riesco a parlare”

ha avuto undurante la seconda tappa di. Il chirurgo estetico, partner della deputata Maria Elena Boschi, ha rivelato di soffrire di fibromialgia.Cosa è successo durante la puntataè stato costretto a fermarsi nel corso della competizione, manifestando chiaramente il suo disagio. Ha spiegato così il suo problema: «I muscoli si bloccano, è come se il mio corpo cercasse di muoversi, ma nel frattempo si contrae. Mi servono 10-15 minuti per riprendermi, ma non permetterò mai che questa malattia definisca chi sono». Dopo una breve pausa, il medico ha ripreso a partecipare alla gara.Cos’è la fibromialgiaLa fibromialgia è una condizione reumatica non infiammatoria che provoca dolore cronico e diffuso. Le sue cause non sono ancora completamente comprese.