Ilrestodelcarlino.it - Rubano una borsa in un parcheggio e scappano: ladri colti in flagranza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 28 febbraio 2025 – Un furto di unain un, terminato con il fermo dei responsabili. La Polizia di Stato, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti, ha arrestato due uomini per aver rubato unasu un’auto. Personale della Squadra Mobile di Ferrara, infatti, a seguito di alcuni recenti episodi denunciati, riguardanti i furti subiti sulle autovetture dai cittadini intenti a fare spesa, ha effettuato un mirato servizio nei principali supermercati. Il pedinamento degli agenti Gli agenti hanno notato, in undi un esercizio commerciale cittadino, una vettura precedentemente segnalata come sospetta, con due persone a bordo. Gli operatori a questo punto hanno effettuato un pedinamento verificando che l’auto era stata posteggiata vicino a quella di una signora, che stava caricando la spesa appena effettuata.