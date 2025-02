Tpi.it - Olly deve decidere entro domenica se partecipare all’Eurovision: ecco cosa succede in caso di rinuncia

Leggi su Tpi.it

sepotrebbe nonSong Contest: il cantante, dopo aver chiesto qualche giorno di riflessione, ha ribadito l’eventualità di non prendere parte alla kermesse musicale internazionale.Ospite di Stasera c’è Cattelan. su Rai 2, infatti, il vincitore di Sanremo 2025 ha spiegato: “A maggio c’è il mio tour che è sold out già da tempo. Con estremo rispetto, so quanto è unaimportante e grande quindi voglio pensarci bene. Ho il mio pubblico che rispetto, che mi ha portato a questo punto e quindi sto valutando anche per questo motivo”.“Comunque è un’opportunità gigantesca e sarei orgogliosissimo di” ha aggiunto, che, indi partecipazione, dovrebbe far slittare quattro date del suo tour già sold out.