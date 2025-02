Internews24.com - Udinese Inter Primavera 1-2 LIVE: Berenbruch e Aidoo ribaltano il match

Leggi su Internews24.com

di Marco BlasiAppuntamento alle ore 11 per, la sfida valevole per il 25° turno di campionato: seguilacon noiTutto pronto per, la sfida del 25° turno del campionato di1 avrà inizio alle ore 11. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACACalcio d’Inizio – Parte?1? Vantaggio– El Bouradi anticipa Maye e batte Zamarian. Gol per i padroni di casa15? – GOOOOOOOLLLL! PAREGGIO DELL’! Il terzino nerazzurro punta e salta con decisione il diretto avversario e scarica un destro potentissimo da posizione defilata che prima bacia il palo e poi sei spegne in rete! 1-1 dei nerazzurri!23? – VANTAGGIO!!la riprende e porta nuovamente in vantaggio i nerazzurri, IL TABELLINO: 1-2Marcatori: 1? El Bouradi (UDI), 15?(INT), 23?(INT)(3-5-2): 23 Cassin; 16 Bozza, 22 Del Pino, 25 Olivo; 7 Lazzaro, 92 Landolfo, 70 El Bouradi, 32 Conti, 74 Marello; 17 Bonin, 10 Pejicic.