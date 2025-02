Lanazione.it - Solo pane e olio in mensa ai figli di genitori morosi: la sindaca di Montevarchi sospende il provvedimento

(Arezzo), 11 febbraio 2025 – Dopo le molte polemiche sulper idi, ladiil. Infatti, il Comune di( Arezzo) concederà una dilazione di un altro mese alle famiglie morose nel pagamento del servizio discolastica per i lorocui nel frattempo viene permesso di accedere al pasto completo. LaSilvia Chiassai Martini ha convocato le 11 famiglie morose di 11 studenti - erano scese a 13, altre due si sono messe in pari col debito nelle ultime ore - per capire quali siano le difficoltà. Secondo quanto emerge il Comune procederà nel seguente modo: le famiglie che hanno difficoltà economiche saranno segnalate e aiutate dai servizi sociali; quelle che non hanno problemi economici invece hanno tempo di saldare il debito entro un mese, altrimenti fra 30 giorni riparte l'applicazione della 'sanzione’ ache va avanti fino a giugno, fino alla fine dell'anno scolastico.