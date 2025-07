LA QUALITÀ COME PRIORITÀ

Fenailp Turismo accoglie l’appello del Presidente De Luca e sollecita la Regione: servono risorse per sostenere la riqualificazione delle strutture alberghiere campane Sansiviero: «Non basta atterrare a Salerno, bisogna volerci restare» Salerno, 13 giugno 2025 In occasione del primo anniversario dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un messaggio chiaro: la rete dell’ospitalità deve qualificarsi, la qualità dell’offerta turistica va innalzata. Un appello che la Fenailp Turismo, voce di migliaia di micro, piccole e medie imprese del comparto, accoglie con favore, chiedendo però che alle parole seguano i fatti. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - LA QUALITÀ COME PRIORITÀ

Premiata anche la Regina dell'Adriatico, la sindaca: "Sostenibilità e qualità ambientale sono le priorità" - La bandiera blu sventola su Cattolica. Martedì mattina la Fee, Foundation for environmental education, ha proclamato a Roma le località italiane a cui ha assegnato il prestigioso riconoscimento di qualità ambientale e tra i 246 comuni rivieraschi figura anche la Regina dell’Adriatico.

Dario Nardella: "Le priorità: occupazione, filiere di qualità, biologico" - "I fondi per l’Agricoltura a livello europeo contano un terzo del bilancio dell’Unione e rappresentano uno strumento fondamentale di finanziamento di tutte le politiche agricole".

Diritto alla casa e qualità dell’abitare fra le priorità della Regione Toscana - FIESOLE – Le politiche abitative della Regione Toscana, il valore sociale della casa. Al teatro di Fiesole gli stati generali dell’edilizia residenziale pubblica, housing e infrastrutture sociali, per fare il punto sugli obiettivi raggiunti a fine del quinquennio 2020-2025 e riflettere su prospettive ed opportunità per il futuro Una giornata intensa di interventi che ha visto, sotto l’egida della Regione, la partecipazione di numerosi enti, istituzioni soggetti gestori, tecnici e studiosi.

