Qualiano degrado a Piazza Rosselli | fontana sporca ed erbacce dimenticate dall’amministrazione

Nonostante le segnalazioni dei cittadini, la fontana resta piena di sporco e l’erba invade le panchine. Piazza Rosselli dimenticata dagli interventi di manutenzione in vista degli eventi estivi.. Qualiano (NA), 14 luglio 2025 – Fontana sporca, erba alta e senso di abbandono. È questa, purtroppo, l’immagine che Piazza Rosselli continua a restituire ai cittadini di Qualiano e ai visitatori. Una situazione di degrado urbano che, a detta di molti residenti, va avanti da tempo nonostante le ripetute segnalazioni all’amministrazione comunale. La fontana al centro della piazza, che dovrebbe essere un simbolo di decoro e vitalitĂ , è ormai diventata un contenitore d’acqua stagnante, foglie secche e sporcizia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: qualiano - piazza - rosselli - fontana

Allagamento in Piazza Rosselli a Qualiano, Porcelli accusa: “Gestione superficiale e pericolosa” - Fontana svuotata senza precauzioni, strada allagata: il consigliere comunale chiede chiarezza e rispetto per i beni pubblici.

Napoli-Cagliari su maxi schermo: Qualiano si prepara a una serata di grande tifo in piazza - Maxi schermo in Piazza D’Annunzio per Napoli-Cagliari: una serata azzurra per tutta la città . In occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A, Qualiano si prepara a vivere un evento speciale: venerdì 23 maggio, alle ore 20:45, in Piazza Gabriele D’Annunzio verrà allestito un maxi schermo per seguire insieme la partita Napoli-Cagliari.

Qualiano, violenta rissa tra adolescenti: giovane aggredito in piazza dopo provocazioni razziste - ABBONATI A DAYITALIANEWS Giovane aggredito in piazza dopo provocazioni razziste. Un violento episodio tra adolescenti si è verificato lo scorso 29 giugno a Qualiano, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 18 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di coetanei.

Qualiano, fontana di Piazza Rosselli nella sporcizia La piazza con tanto di fontana avverieristica doveva essere il secondo salotto buono della cittĂ di Qualiano invece sporcizia e degrado la fanno da padroni #qualiano #news #ambiente #degrado Approfondi Vai su Facebook

Qualiano, degrado a Piazza Rosselli: fontana sporca ed erbacce dimenticate dall’amministrazione; Qualiano, cede caditoia in Piazza Rosselli: si apre una buca sotto al marciapiede; Qualiano: di nuovo in condizioni indecenti la fontana di Piazza Rosselli.

Ragazzo picchiato da 10 persone in piazza Rosselli a Qualiano, ipotesi aggravante razzista - Emergono nuovi inquietanti dettagli sul pestaggio del branco avvenuto domenica sera a Qualiano. Lo riporta internapoli.it

Rissa tra adolescenti in piazza, sei denunciati a Qualiano - I fatti lo scorso 29 giugno, a Qualiano, quando un 18enne è stato aggredito nel corso di una serata. Si legge su msn.com