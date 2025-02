Anteprima24.it - Napoli, pagella satirica boccia Valditara: il 22 febbraio studenti in piazza

Tempo di lettura: 2 minutiMinistroto e rimandato” contemporaneamente.to “su tutta la linea” per “il fallimento delle sue stesse politiche”, secondo il coordinamento studentesco diKaos. E rimandato al corteo regionale di protesta, indetto per il 22. Nell’annunciare la manifestazione, gli attivisti stilano unadel ministro. “Tra la satira e il dissenso” precisano. E infatti gli affibbiano un bel 10, ma in revisionismo storico. “Ha ben colto – recita il giudizio – le priorità e i valori del governo polarizzando lo studio della Geostoria sulla storia dell’occidente e la geografia dei rinomati popoli italici”. Eccellente rendimento pure in materie come “arte della guerra” (voto 8), “filosofia del nonsenso” (10), “fisica del manganello” (10), “storia e cultura patriarcale” (10), e via discorrendo.