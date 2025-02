Biccy.it - Direttore di Virgin Radio si è tolto la vita: “Si è lanciato nel vuoto”

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, il mondo della musica e dellafonia è stato scosso da una tragica notizia: la morte di Alex Benedetti,di. Secondo le prime informazioni trapelate, l’uomo sarebbe deceduto in seguito a un gesto volontario, gettandosi dal suo ufficio situato in via Turati, a Milano.Le telecamere di sicurezza interne all’edificio hanno ripreso il momento del tragico gesto, mentre all’interno dell’ufficio sarebbe stata ritrovata una lettera, il cui contenuto non è ancora stato reso noto. In segno di rispetto il Gruppo Mediaset ha deciso di annullare la festa che aveva organizzato a Sanremo per celebrare l’inizio del Festival.“, ladiretta da Alex Benedetti, fa parte del Gruppo Mediaset” – si legge su FanPage – “Stasera era prevista una cena di gala a Sanremo, precisamente a Villa Nobel, dove avrebbero presenziato ledel Gruppo Mediaset.