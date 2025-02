Milanotoday.it - aperimiao: a sesto san giovanni l’aperitivo solidale di winker e colonie feline sestesi odv

Leggi su Milanotoday.it

- la startup che si pone l’obiettivo di ridefinire la socializzazione dal vivo – ha organizzato, in collaborazione con l’associazioneOdv, un aperitivo: l’appuntamento è per il 9 febbraio aSannel locale Why Not ? (via Dante 97, dalle 18 alle.