Lalucedimaria.it - Preghiera e solidarietà: quando l’amore arriva agli “invisibili”

Leggi su Lalucedimaria.it

Laè un atto che, potenzialmente, può raggiungere vette di profondità e spiritualità elevatissime. Molti sono i Santi che nel corso del tempo ci hanno insegnato a pregare e, soprattutto, a farlo per chi ne ha un forte bisogno, come coloro che non hanno nessuno e per questo si sentono “”. Uno degli aspetti . L'articolo” proviene da La Luce di Maria.