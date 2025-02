Bergamonews.it - Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali: occasione per Samardzic dal 1?, Cuadrado titolare

, le(3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. All. ZanettiA disp. Perilli, Berardi, Okou, Faraoni, Valentini, Dawidowicz, Oyegoke, Lazovic, Kastanos, Cissé, Ajayi, Lambourde.(3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti;, Ederson, De Roon, Zappacosta;; De Ketelaere, Retegui. All. GasperiniA disp. Rossi, Vismara, Toloi, Obric, Bellanova, Palestra, Ruggeri, Cassa, Sulemana, Pasalic, Brescianini, Vlahovic.Arbitro: Sozza Gasperini se la gioca consulla trequarti, con Retegui e De Ketelaere insieme in attacco e la cartasull’out di destra, mentre a sinistra è confermato Zappacosta rispetto alla sfida con il Bologna.Gli altri due cambi sono in difesa, con l’esordio dal primo minuto di Posch, e appuntoche rileva Brescianini.