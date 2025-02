Sport.quotidiano.net - Sampdoria Modena 1-0, prestazione deludente: il passo avanti non arriva mai

, 8 febbraio 2025 – Quando è il momento di fare un paio di passi in, ilne fa sistematicamente uno indietro. La storia di questo campionato lo dice, ormai, chiaramente. Anzitutto, l’aggiornamento dei numeri in trasferta: continua ad essere una ed una sola la vittoria lontano dal Braglia, nel derby con la Reggiana.ti a febbraio risulta un dato assai discutibile. Poi, c’è l’analisi psicologica ancor prima che tecnica: perché, quando sembra avere il vento in poppa, la squadra di Bisoli prima e di Mandelli poi non riesce mai a sfruttare il momento? Cosa serve per fare quei due passi in? Convinzione, leadership, carisma. Prodotti che non si comprano al supermercato. Perché laera al pari del Palermo, a vederla bene. Avversario certamente blasonato ma al pari del(anzi, i blucerchiati erano sotto di cinque punti) e nell’atteggiamento i canarini si sono dimostrati simili a quelli del Barbera, più che quelli di Cremona.