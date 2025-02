Thesocialpost.it - Pace a Gorizia, odio a Basovizza

Adesso non c’è più. Ma il Muro diè durato più del Muro di Berlino. Pochi lo ricordano. Ma quello che diviseitaliana da Nova Gorica allora jugoslava fu costruito nel 1947 e abbattuto solo nel 2004. Quello di Berlino nasce nel 1961 e muore nel 1991. Il muro difu forse considerato meno simbolico. Forse perché John Fitzgerald Kennedy il 26 giugno del 1963 nella metropoli tedesco-occidentale urlò “Ich bin ein Berliner”, ma non passò per.Oggi è giornata importante per il “confine orientale”.italiana e Nova Gorica slovena celebrano l’inizio del loro anno congiunto come Capitale europea della cultura. Nel pomeriggio, in piazza Transalpina, la cerimonia, presenti i capi di Stato Sergio Mattarella e Nataša Pirc Musar.