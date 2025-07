Trump impone dazi del 30% su UE | Italia Germania sotto attacco

Contromisure UE in vista, economisti e leader europei promuovono diversificazione strategica. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi del 30% sulle importazioni europee e messicane, in vigore dal 1° agosto, con l’obiettivo dichiarato di correggere lo squilibrio commerciale e rafforzare la sicurezza nazionale. La reazione dell’ Unione Europea è stata decisa: la presidente Ursula von der Leyen ha difeso la volontà dell’UE di continuare il dialogo ma ha chiarito che preparerà contromisure proporzionate, con un pacchetto da 93 miliardi di euro pronto da attivare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: trump - dazi - impone - italia

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

#Trump fa il gangster, impone dazi alla #Ue del 30%. Il governo italiano abbia la schiena diritta, tenga una posizione ferma insieme alla Ue, e #Meloni si ricordi almeno per una volta di non essere una ministra del governo Usa. #Avs Vai su X

È appena arrivata l’attesa lettera di Trump all’Unione Europea: impone dazi del 30%, pesantissimi dunque, dal 1 agosto. Non solo, minaccia pure : «Se per qualsiasi motivo decidete di aumentare le vostre tariffe e di reagire, l'importo, qualunque sia l'aumento Vai su Facebook

Trump all'Ue: Dazi al 30% dal 1 agosto. Von der Leyen: Pronti a contromisure, tratteremo; Dazi, niente sconti da Trump all'Europa: dal 1 agosto al 30%. L'Italia rischia ricadute per 35 miliardi; Trump impone dazi del 30% alla Ue e minaccia: Se reagirete le tariffe aumenteranno.

I dazi di Trump sui farmaci costano 4 miliardi all’Italia - L’industria farmaceutica è quella che esporta di più in assoluto per valore nel nostro Paese e dazi al 30% come quelli minacciati da Trump peserebbero per quasi 4 miliardi ... Segnala quifinanza.it

Dazi, niente sconti da Trump all'Europa: dal 1 agosto al 30%. L'Italia rischia ricadute per 35 miliardi - La lettera del Presidente Usa spiazza Bruxelles, pronta alle contromisure. Da tg.la7.it