Graduatorie docenti e ATA | solo dati essenziali niente indirizzi e numeri di telefono Lo dice il Garante per la privacy

Le scuole possono pubblicare online le graduatorie del personale docente e ATA, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative e nei tempi previsti: è uno dei punti trattati dal Garante per la protezione dei dati personali nel vademecum La scuola a prova di privacy. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie terza fascia ATA, domande scioglimento riserva: quali dati inserire e come. RISPOSTE AI QUESITI - Domande scioglimento riserva CIAD per le graduatorie di terza fascia ATA aperte su Istanze online fino al 9 maggio.

Graduatorie concorsi docenti: dati riserve, precedenze e preferenze in un’area riservata. Novità Decreto PA 2025 - Una delle novità apportate al reclutamento del personale scolastico è la "maggiore trasparenza" delle graduatorie dei concorsi.

