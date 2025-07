Povertà e transizione due sfide da vincere Ma come? Il commento di Becchetti

Le ultime notizie di luglio ci dicono che i salari reali nel nostro Paese sono ancora del 7,5% inferiori a quelli del 2021. Il problema congiunturale (non aver recuperato la perdita di valore a seguito della fiammata inflazionistica originata dall’impennata dei prezzi del gas) si mescola a quello strutturale per il quale negli ultimi decenni i nostri salari reali sono praticamente rimasti al palo e siamo il fanalino di coda in area Ue. Del problema congiunturale si è detto. Come già sottolineato dal rapporto Draghi siamo il Paese con il più alto tasso di dipendenza dall’estero per le fonti di energia (gas e petrolio) che ci hanno regalato le due grandi fiammate inflazionistiche degli ultimi cinquant’anni e ci hanno reso tutti più poveri. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Povertà e transizione, due sfide da vincere. Ma come? Il commento di Becchetti

