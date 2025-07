Ruba al supermercato poi insulta e aggredisce gli agenti | arrestato

Un tentativo di furto finito male si è trasformato, nel pomeriggio di venerdì 11 luglio, in una violenta colluttazione con la Polizia. Protagonista un 27enne di origine tunisina, giĂ noto alle forze dell'ordine, che ha aggredito gli agenti intervenuti per fermarlo. La richiesta di aiuto è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Ruba una borsa ad una ventenne, ladro arrestato da due agenti fuori servizio - Un tunisino di 20 anni, ha approfittato di un momento di confusione per rubare una borsa ad una ragazza che stazionava nei pressi di un locale del centro.

Ruba in un negozio di vestiti e tira calci e pugni agli agenti - Un pomeriggio movimentato quello di qualche giorno fa per le forze dell’ordine di Bolzano, dove un uomo – cittadino tunisino di 38 anni titolare dello status di asilo politico – è stato segnalato per il furto di un capo d’abbigliamento sportivo in un negozio del centro.

Ruba tre cellulari e una borsa, poi aggredisce gli agenti che lo avevano bloccato: arrestato 25enne - ANCONA – Aveva messo a segno diversi colpi in rapida successione nel centro della città , per poi essere fermato dagli agenti dopo averli aggrediti per cercare di sfuggire all’arresto.

