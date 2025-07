Allen è stato ritrovato il piccolo di 5 anni scomparso a Ventimiglia è vivo | ha camminato per tre chilometri

Dopo 48 ore di ansia, preoccupazione e fiato sospeso, si chiudono con il lieto fine le affannate ricerche del piccolo Allen Bernard Ganao, scomparso lo scorso venerdì sera a Ventimiglia e ritrovato vivo questa mattina. Tra lacrime dei genitori e gli applausi delle persone che lo accolgono al suo rientro, il bambino di appena 5 anni

Le ricerche del piccolo Allen, di 5 anni, non si sono mai fermate, nemmeno nella notte. Diverse squadre di professionisti e volontari hanno battuto a tappeto l'area di Latte, frazione di Ventimiglia, dove il piccolo è scomparso venerdì mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori.

Dopo oltre 36 ore di paura è stato ritrovato il piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì 11 luglio dal camping 'Por la Mar' di Latte, frazione di Ventimiglia.

È stato ritrovato il piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì da Latte, frazione del comune di Ventimiglia

