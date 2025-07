Mercato Roma la chiusura è più vicina | i tifosi ora possono sognare

La Roma è vicina alla conclusione dell’accordo per il calciatore, dopo settimane di trattative: i tifosi fremono nell’attesa. I dettagli. Gian Piero Gasperini insieme alla dirigenza della Roma sta dando forma alla squadra che ha cominciato a guidare verso la nuova stagione sportiva. Cambierà la pelle dei giallorossi, perciò ci sarà bisogno di elementi che permettano all’ex tecnico dell’ Atalanta di proporre il suo gioco a vocazione offensiva. Un primo profilo è stato ben individuato e la società sta lavorando da settimane. (LaPresse) – tvplay  Si tratta di un rinforzo che beneficerebbe il centrocampo della Roma e arriverebbe direttamente dal Brasile: è il colombiano Richard Rios, classe 2000 in forza al Palmeiras. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Mercato Roma, la chiusura è più vicina: i tifosi ora possono sognare

In questa notizia si parla di: roma - vicina - tifosi - mercato

