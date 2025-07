Completata a Spoltore la prima fase dei lavori per il rifacimento del belvedere FOTO

Vanno avanti i lavori per la messa in sicurezza dell'area del Belvedere in largo Gaist e il consolidamento di via Dietro Le Mura a Spoltore. Venerdì 11 luglio gli operai hanno completato il cantiere nell'area sottostante, con il riempimento in calcestruzzo che farà da sostegno al nuovo piano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Spoltore, Belvedere verso la riapertura: completata la prima fase dei lavori in Largo Gaist - Conclusa la prima fase dei lavori di messa in sicurezza in Largo Gaist, con il riempimento in calcestruzzo e la ricostruzione della superficie stradale ... Come scrive abruzzonews.eu

