Oggi temporali grandine e vento forte Allerta meteo in Toscana e Liguria nuova frana a Cortina | interrotta di nuovo la statale Alemagna

Una vasta perturbazione, proveniente dalle isole Baleari, si sta spostando sull’Italia, portando con sĂ© una fase di intenso maltempo che interesserĂ in particolare le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un bollettino di criticitĂ con un’allerta arancione su alcuni settori della Toscana e un’allerta gialla su Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e le restanti parti della Toscana. Temporali, grandine e vento forte. L’avviso della Protezione Civile prevede, per la giornata di oggi, domenica 13 luglio, “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oggi temporali, grandine e vento forte. Allerta meteo in Toscana e Liguria, nuova frana a Cortina: interrotta di nuovo la statale Alemagna

Arriva il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per il vento. Raffiche fino a 80 km/h - Firenze, 15 maggio 2025 – Un fronte perturbato proveniente da Nord-Est attraverserà rapidamente la Toscana durante le ore notturne, accompagnato da venti intensi e precipitazioni sparse.

Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione. Ecco dove e quando - Firenze, 4 maggio 2025 – Torna il maltempo in Toscana. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso l’ allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 8 di domani, lunedì 5 maggio, fino alla mezzanotte.

Maltempo, allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana nord-ovest - Firenze, 23 aprile 2025 – Prosegue in alcune zone della Toscana la fase di maltempo. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta gialla per rischio idrogeologico.

Per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana meridionale, costa e Arcipelago, allerta gialla sul resto della regione. Allerta gialla per temporali anche in Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbr

Servizio di Christiana Ruggeri/Tg2 Continua l'ondata di maltempo al Nord Italia. Lombardia in allerta arancione per temporali dove si contano i danni per l'esondazione del Seveso. Brutto tempo anche in Liguria, Trentino e Toscana. Cambia al Centro Sud con

Maltempo, allerta in 8 regioni. In arrivo violenti temporali. Ancora frane sulla strada per Cortina - Arancione in Toscana, gialla in Liguria, Emilia-

Ultimi temporali al Centro e nel Nordest, poi torna il caldo. Allerta arancione in Toscana - Possibilità di precipitazioni anche intense in esaurimento nella serata.