Lauren Sanchez e Kim Kardashian rivali | l’agguerrita asta per la borsa di Jane Birkin

Nel luglio 2025 il mondo della moda ha sancito un nuovo record: si è superato (e di molto) il prezzo più alto mai pagato per una borsa. Ben 513mila dollari era costata la Kelly White Himalayan in coccodrillo e diamanti, spiccioli di fronte al prezzo finale raggiunto da un’altra Hermès, anzi la Hermès per eccellenza, quella realizzata nel 1985 per Jane Birkin. Battuta all’asta da Sotheby’s, il prezioso cimelio fashion è stato venduto all’esorbitante cifra di 7 milioni di euro, che diventano 8,6 considerando tasse e commissioni. I vip che si sono battuti per la Birkin. L’asta è durata appena 13 minuti, si è svolta in via telematica e nel più grande segreto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lauren Sanchez e Kim Kardashian rivali: l’agguerrita asta per la borsa di Jane Birkin

In questa notizia si parla di: borsa - asta - jane - birkin

All'asta a Parigi la prima borsa Birkin che fu creata per l'attrice Jane Birkin - La "it bag" per eccellenza sarà venduta da Sotheby's in luglio. Intanto, fino al 12 giugno, sarà esposta a New York

All’asta la prima Birkin della storia: com’è nata la borsa creata per Jane Birkin - Si chiama The Original Birkin ed è la prima e originale borsa di Hermès che venne creata per Jane Birkin.

La borsa Birkin creata da Hermès per la diva francese all’asta da Sotheby’s - Roma, 9 giugno 2025 – Correva l’anno 2001 quando, in una delle scene cult della serie tv ‘Sex & the City’, un commesso di Hermès rivolgeva a una delle protagoniste, Samantha, una battuta memorabile: “It’s not a bag.

La borsa Hermés che prende il nome da Jane Birkin è la più desiderata al mondo, e ora è stata venduta da Sotheby’s per una cifra straordinaria https://www.donnamoderna.com/moda/borsa-birkin-originale-asta-8-milioni-euro Vai su Facebook

Non sono all’altezza degli entusiasmi da privilegiati, della borsa di Hermès di Jane Birkin venduta all'asta per 7 milioni non mi importa nulla. Ha chiuso il bar #Pascucci, quello dei frullati a via di Torre Argentina. Un altro pezzo di Roma Confidential che se ne v Vai su X

Maxi asta per la borsa di Hermès creata per Jane Birkin; Storia di una borsa da 7 milioni; Hermes, la borsa di Jane Birkin venduta a oltre otto milioni di euro.

Venduta all'asta a Parigi per 8 milioni di euro la borsa Hermès originale di Jane Birkin - Nata da un incontro casuale, la borsa originale di Jane Birkin di Hermès ha superato ogni aspettativa ed è stata venduta a Parigi per 8,6 milioni di euro, diventando il secondo oggetto di moda di magg ... msn.com scrive

Lauren Sanchez e Kim Kardashian rivali: l’agguerrita asta per la borsa di Jane Birkin - Nel luglio 2025 il mondo della moda ha sancito un nuovo record: si è superato (e di molto) il prezzo più alto mai pagato per una borsa. Come scrive dilei.it