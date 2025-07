Galatasaray e Napoli ad oltranza per Osimhen

Il Galatasaray avrebbe rilanciato con una nuova proposta indirizzata ad Aurelio De Laurentiis nella serata di ieri. 75 milioni di euro con 40 milioni di pagamento immediato e 35 milioni a rate: questa sarebbe la proposta. Il Napoli ora è in attesa dell’invio delle due lettere bancarie necessarie a garantire la solidità dell’operazione e sbloccare la fase conclusiva dell’accordo. Altre formule o altre cifre non sono mai state prese in considerazione. Galatasaray, offerta rilanciata Venerdì sera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la nuova offerta è arrivata venerdì sera via PEC. 40 milioni di euro da versare entro fine luglio, più altri 35 milioni suddivisi in due rate da 17,5 milioni ciascuna. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Galatasaray e Napoli ad oltranza per Osimhen

In questa notizia si parla di: galatasaray - napoli - oltranza - osimhen

Il Galatasaray non molla Osimhen, pronta maxi cifra per il Napoli - Galatasaray pronto a maxi investimento per trattenere Osimhen. Il Galatasaray intenzionato a trattenere l’attaccante del Napoli Victor Osimhen in Turchia.

Osimhen, Galatasaray pronto ad offrire al Napoli 64 milioni (Schira) - Victor Osimhen vuole tornare al Gatalasaray, dove ha giocato lo scorso anno in prestito. Ma il club turco non ha intenzione di pagare la clausola da 75 milioni e ha già trovato l’accordo col giocatore per l’ingaggio.

Osimhen-Galatasaray il Napoli blocca tutto | "Non ci sono garanzie". Cosa succede ora - Colpo di scena nel calciomercato azzurro. La trattativa che sembrava ormai in dirittura d'arrivo si è improvvisamente arenata, lasciando tutti con l'amaro in bocca.

MEDIASET - Napoli e Galatasaray a oltranza per Osimhen: si discute sulle rate, ecco i dettagli https://ift.tt/GtuBEkT Vai su X

Trattativa a oltranza tra Galatasaray e Napoli per Osimhen! Offerta rivista a 70M€, con garanzie di pagamento. Ora si attende l’ok di De Laurentiis. Si lavora per chiudere! ? #Osimhen #Napoli #Galatasaray #Calciomercato Vai su Facebook

Napoli e Galatasaray a oltranza per Osimhen: si discute sulle rate; Calciomercato Napoli, corsa contro il tempo per Osimhen al Galatasaray; Napoli-Galatasaray, trattativa a oltranza per Osimhen. Arrivano le garanzie.

Napoli e Galatasaray a oltranza per Osimhen: 40 milioni subito e gli altri 35 a rate - Dopo il rischio rottura tra le parti, a causa della scadenza della clausola da 75 milioni di euro, i discors ... Si legge su msn.com

Napoli-Galatasaray, trattativa a oltranza per Osimhen. Arrivano le garanzie - I turchi provano a giocare al ribasso dopo la scadenza della clausola da 75 milioni. Secondo rainews.it