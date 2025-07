Oggi alle 17 ci sarĂ la finale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per l’altoatesino numero 1 al mondo sarĂ un modo per scacciare i vecchi fantasmi del Roland Garros. Sinner oggi a Wimbledon avrĂ due rivali: Alcaraz e se stesso. Il Giornale scrive: Quella di oggi per Jannik Sinner sarĂ la quarta finale di fila in un torneo Slam. Dall’altra parte della rete c’è Carlos Alcaraz, ed è l’occasione giusta per liberarsi degli ultimi fantasmi. Jannik è il secondo italiano ad arrivare in finale a Wimbledon (il primo Matteo Berrettini). Potrebbe anche essere il primo a vincerlo, ma ha due rivali da mettere in riga, ovvero lo spagnolo ed anche se stesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La testa di Sinner è oggi a un livello superiore: la "mental gym" lo ha aiutato ad affrontare domande scomode (Il Giornale)