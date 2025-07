Jimmy Ghione al Vip Master 2025 | Baroni grande per il mio Torino

“Sono contento per Marco Baroni al Torino. Abitando a Roma ho seguito un po’ la Lazio. Credo sia davvero un grande allenatore. Mi dispiace in ogni caso per Vanoli, poteva rimanere ancora un anno. Juric all’ Atalanta? Dopo il Toro, dove è andato, ha fatto disastri”. Jimmy Ghione senza peli sulla lingua a Milano Marittima. Ieri sera il noto personaggio di Striscia la Notizia era presente al Circolo Tennis e, a seguire, ai Bagni Paparazzi in occasione del torneo Vip Master Tennis 2025. Tra i grandi ospiti anche Paolo Conticini. PAOLO CONTICINI SUL PISA: “GILARDINO ALLENATORE GIUSTO AL POSTO GIUSTO”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Jimmy Ghione al Vip Master 2025: “Baroni grande per il mio Torino”

In questa notizia si parla di: jimmy - ghione - baroni - torino

