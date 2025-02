Screenworld.it - Perché non lavarsi è un problema (anche in Kingdom Come Deliverance 2)

Leggi su Screenworld.it

Il primoè stato un gioco che ha diviso il pubblico tra chi non è riuscito ad andare oltre le prime ore a causa di un sistema troppo complesso da padroneggiare e chi lo ha amato per uno stile estremamente immersivo. Erano tante le meccaniche che ricordavano una vera e propria simulazione della vita ai tempi del medioevo e con l’uscita del secondo capitolo, che ha registrato vendite per 1 milione di copie, già sapevamo che ci sarebbe stato qualcos’altro ad attenderci nelle avventure di Henry. E così è stato. La nuova feature che sta facendo impazzire i giocatori, e il web tutto, è legata alla possibilità o meno di.Siamo tutti abituati a non lavarci. Non nella vita vera, è ovvio, ma il nostro alter ego videoludico, spesso nella fretta di salvare in mondo in poche ore, raramente si strofina con il sapone (o almeno noi non lo vediamo farlo).