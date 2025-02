Lanazione.it - "I giornali aprono nuovi orizzonti"

Anche quest’anno l’Aci sostiene i campionati dismo nelle scuole. Il Club automobilistico più antico d’Italia quest’anno compie cento anni, e fin dalla sua nascita si propone di favorire l’automobilismo, associare gli automobilisti ed organizzare manifestazioni sportive. Obiettivi che uniti alla promozione per una guida sicura all’interno delle scuole che raggiunge circa 350 ragazzi all’anno diventa a tutti gli effetti educazione civica, come spiega la direttrice dell’Aci di Massa Carrara Bianca Abruzzese (nella foto). "Anche quest’anno sosteniamo il campionato dismo perché l’esperienza già in passato, e in particolare lo scorso anno ci hanno dato molta soddisfazione – commenta Abruzzese –. Si tratta di una bella iniziativa, apprezzabile perché aiuta i bambini ad avvicinarsi al mondo dell’informazioni e alla lettura.