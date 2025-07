Modello Milano sotto inchiesta

ROBERTO MAGGIONI Milano I I Oltre 20 indagati, sei richieste d’arresto, un terremoto giudiziario che scuote la giunta di Milano e tutto il centrosinistra milanese che si trova di fronte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Modello Milano sotto inchiesta

In questa notizia si parla di: milano - modello - sotto - inchiesta

Emanuele De Maria, il detenuto modello di Bollate in fuga dopo l’accoltellamento di Milano. Giallo sull’altra collega d’hotel svanita nel nulla - «A Bollate la dignità umana viene ripristinata. Il lavoro mi rende libero. I colleghi mi accettano». Queste le parole di Emanuele De Maria ai microfoni di Confessione Reporter, mentre lavora dietro il bancone dell’Hotel Berna a Milano.

Volley, Conegliano batte Milano e vince il suo ottavo scudetto: la continuità di un modello vincente - La Prosecco Doc Imoco Conegliano batte la Numia Vero Volley Milano 3-0 (25-22, 25-20, 25-21) nella Gara 3 di Finale Playoff e vince la Serie A1 di pallavolo femminile davanti ai propri tifosi, conquistando l’ottavo scudetto nelle ultime nove stagioni, nonché il settimo consecutivo.

Cargo sotto sfratto, parla il fondatore: “Noi, vittime del modello Milano”. E attacca il Comune - Milano, 19 giugno 2025 – Lo sfratto, l’addio a uno showroom aper to in piazza 25 Aprile da quando correva l’anno 1989, suscita sentimenti di “rabbia, delusione” e “malinconia”.

Loro Piana sotto amministrazione giudiziaria per un anno: il Tribunale di Milano apre un’inchiesta sullo sfruttamento del lavoro https://economymagazine.it/loro-piana-sotto-amministrazione-giudiziaria-per-un-anno-il-tribunale-di-milano-apre-uninchiesta-sullo- Vai su X

L’ultima inchiesta nel grande calderone delle società della logistica finite sotto la lente della procura di Milano è parte di un colosso tedesco che lavora per grandi committenti in Italia. Le carte Vai su Facebook

Urbanistica, nuovo terremoto sul modello Milano: sei richieste d'arresto; Milano: chiesti arresti domiciliari per Tancredi e Catella, carcere per altri quattro. Tra gli indagati Stefano Boeri. Sala: non condividiamo lettura riportata; Urbanistica di Milano sotto accusa, chiesti 6 arresti.

Tutti contro Beppe Sala: il sindaco di Milano sotto assedio dopo l’ennesimo scandalo urbanistico - La Procura ha chiesto sei arresti, tra cui quello dell’assessore comunale Giancarlo Tancredi. Come scrive msn.com

"Pgt ombra", "con alte parcelle". Inchiesta urbanistica a Milano, spuntano le chat - L'inchiesta che ha portato alla richiesta di arresti domiciliari per l'immobiliarista Manfredi Catella e Giancarlo Tancredi, assessore del Comune di Milano, parte da lontano. Come scrive informazione.it