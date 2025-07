Partite truccate in Conference League | dieci anni di squalifica

Notizia clamorosa, la Uefa costretta a prendere una decisione shock con una sentenza clamorosa Combine e gare truccate in Conference League: scatta una squalifica di dieci anni da parte della Uefa. La vicenda risale alla stagione 20232024. Conference League, scatta la squalifica per l’Arsenal Tivat (LaPresse) – Calciomercato.it Ad essere coinvolta è l’ Arsenal Tivat, società montenegrina esclusa per i prossimi dieci anni dalla partecipazione a tutte le competizioni organizzate dalla Uefa. Inoltre il club è stato multato di 500mila euro per una combine con l’ Alashkert, formazione armena, nei preliminari della Conference League 20232024. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Partite truccate in Conference League: dieci anni di squalifica

In questa notizia si parla di: truccate - conference - league - dieci

L'Uefa squalifica l'Arsenal per 10 anni: il club montenegrino accusato di aver truccato partite di Conference League; Uefa squalifica Arsenal Tivat per 10 anni per partite truccate: i dettagli della decisione; La nazionale montenegrina esclusa dalle competizioni UEFA per 10 anni a causa di partite truccate.

Partite truccate in Conference League: dieci anni di squalifica - Combine e gare truccate in Conference League: scatta una squalifica di dieci anni da parte della Uefa. Riporta calciomercato.it

Partita di Conference League truccata: club escluso 10 anni, squalifica a vita per un calciatore e un dirigente - L'UEFA ha annunciato una sanzione storica e senza precedenti contro l'Arsenal Tivat: esclusione dalle coppe per dieci anni, squalifica a vita per un calciatore ... Da fanpage.it