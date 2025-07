Siria Usa | Concordati passi specifici per mettere fine a escalation | Israele attacca Damasco colpito un palazzo presidenziale

A Gaza oltre 90 vittime e più di 250 feriti in 24 ore. Katz: "I raid più duri in Siria sono iniziati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Siria, Usa: "Concordati passi specifici per mettere fine a escalation" | Israele attacca Damasco, colpito un palazzo presidenziale

In questa notizia si parla di: siria - concordati - passi - specifici

Raid Israele in Siria, Rubio: “Concordati passi specifici per stop violenze” - (Adnkronos) – Dopo una giornata di raid israeliani sulla Siria, il Segretario di Stato Usa Marco Rubio ha annunciato che tutte le parti coinvolte nei conflitti in corso nel Paese hanno concordato delle misure per porre fine alle violenze entro la fine della giornata.

Importante. Il Segretario di Stato USA, Marco Rubio: "Abbiamo coinvolto tutte le parti coinvolte negli scontri in Siria. Abbiamo concordato passi specifici che porranno fine a questa preoccupante e orribile situazione questa sera. Ciò richiederà che Vai su X

Siria, verso stop raid Israele? L'annuncio Usa; Raid Israele in Siria, Rubio: 'Concordati passi specifici per stop violenze'; Le parti in conflitto in Siria concordano misure per porre fine agli scontri.

Raid Israele in Siria, Rubio: "Concordati passi specifici per stop violenze" - Dopo una giornata di raid israeliani sulla Siria, il Segretario di Stato Usa Marco Rubio ha annunciato che tutte le parti coinvolte nei conflitti in corso nel Paese hanno concordato delle misure per ... Scrive msn.com

Raid Israele in Siria, Damasco ritira forze da Sweida. Usa: "Concordati passi per stop violenze" - L’esercito siriano "ha iniziato a ritirarsi dalla città di Sweida in attuazione dei termini dell’accordo adottato, dopo aver concluso le operazioni di rastrellamento della città alla ric ... Come scrive msn.com