Non solo Sancho la Juve cerca la doppietta dallo United

I bianconeri a caccia del doppio colpo dal club inglese: nel mirino non c’è solo l’ex Chelsea e Borussia Dortmund La Juventus è intenzionata a dare un’importante accelerata al proprio mercato in entrata. In attesa della fumata bianca per Conceicao, la societĂ bianconera è intenzionata a chiudere per Jadon Sancho. Juventus, non solo Sancho: sondaggio per Rashford (LaPresse) – Calciomercato.it Il giocatore inglese, che ha chiuso l’ultima stagione con la maglia del Chelsea, è pronto a lasciare il Manchester United, stavolta a titolo definitivo. L’agente è arrivato a Torino e la societĂ bianconera è intenzionata a chiudere l’affare, acquistando il calciatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Non solo Sancho, la Juve cerca la doppietta dallo United

In questa notizia si parla di: sancho - juve - cerca - doppietta

