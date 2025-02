Panorama.it - Elizabeth Taylor & Rock Hudson: un sentimento senza copione

Leggi su Panorama.it

C’è stato un momento in cui i “like” non esistevano. Non esistevano le visualizzazioni né le dirette sui social; eppure, il mondo andava avanti. Andava avanti e non solo: si arricchiva di personaggi che acquisivano una fama mondiale e venivano definiti dive e divi. Accadeva soprattutto ad Hollywood, dove due individui molto famosi si rispettavano – cosa strana, verrebbe da dire oggi. Comunque, Hollywood li voleva perfetti, scintillanti, simboli di un’epoca in cui l’amore era fatto di baci cinematografici e finali rassicuranti. Maerano qualcosa di diverso: un uomo e una donna legati da un affetto così profondo da non aver bisogno di definizioni. Non erano amanti, erano affiatati, legati tra loro.Il loro legame si consolidò sul set del film “Il gigante”: entrambi giovani, belli e con un bagaglio di caos personale già considerevole.