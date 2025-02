Dayitalianews.com - Calcio a 5 – Arbitro inseguito e “sequestrato” per 40 minuti dopo una partita di Under 19. “Cacciati” dai presidenti due dirigenti della Conit Cisterna

La societàa 5 ha ufficialmente respinto le dimissioni postume deiAndrea Bruzzese e Daniele Izzo, sottolineando che la decisione di interrompere ogni collaborazione con loro era già stata presa prima che presentassero le proprie dimissioni.Il comunicatosocietàaver preso visione del comunicatoDivisionea 5 n. 576, la dirigenza ha ritenuto opportuno chiarire la propria posizione in merito ai fatti avvenutilaAMB Frosinone –a 5, valevole per il campionato giovanile19 maschile. La società ha appreso dei dettagli sull’accaduto solo attraverso il comunicato ufficiale, che descrive un episodio assolutamente incompatibile con i valori dello sport che il club promuove.«Siamo profondamente costernati per quanto accaduto, sia comeche come genitori», hanno dichiarato idel club, Luigi Iazzetta e Tomas Martino.