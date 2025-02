Quotidiano.net - Prende la patente a 87 anni: la prima volta di Francesco. “Che emozione tenerla in mano”

Pescara, 6 febbraio 2025 – E’ proprio vero che gli esami non finiscono mai, anche quelli per la. A 87suonatiD’Onofrio ha deciso di iscriversi a scuola guida. Era la, almeno in Italia. pescarese di Spoltore, D’Onofrio si era trasferito da giovanissimo, a 16in Sudafrica. E lì è restato. Ha lavorato in miniera e poi ha avviato una sua attività. Ha messo su famiglia con la moglie di Popoli (Pescara)l, sposata per procura che lo ha raggiunto dopo il matrimonio. Qualche anno fa l’imprenditore è rientrato in Italia. A quel punto la suainternazionale era scaduta e così ha deciso di ripartire da zero, rindo ini libri con i quiz, studiandosi i segnali, e le norme del codice della strada italiano. Ha passato la teoria mentre qualche neo 18enne forse veniva bocciato, poi è stata ladella pratica.