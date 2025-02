Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Cogne 2025 in DIRETTA: ora Ganz in semifinale tra le donne, uomini tutti fuori ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11 Rydzek riesce a beffare Weber, la tedesca va in finale con 3’05?8, per Lotta Udnes Weng 3’05?62.14.10 Stenseth e Faehndrich se la vedono tra loro, in sostanza, per la prima e la seconda posizione con finale automatica. Batteria molto più veloce, sicuramente l’ultimo atto ce l’ha Weng, fotofinish Rydzek-Weber,eliminata come ultima in 3’09?7.14.08 Va via Stenseth, prova a tenerla Faehndrich e dietro c’è un po’ di vuoto.in ultima posizione ora, ma l’abbiamo vista in precedenza riuscire a tirarun grande finale.14.07 Stenseth conduce la prima parte delladavanti,si tiene nella seconda parte come già aveva fatto nel quarto che l’ha vista passare.14.06 Via alla seconda, peril tempo di riferimento è sostanzialmente al limitare del 3’07” alto!14.