Il maltempo si abbatte sul Nord Italia | frana sull'Alemagna 5mila fulmini in un'ora sulla costa in Toscana

Nord e Centro Italia nella morsa del maltempo: allerta gialla in 7 regioni, arancione sulla Toscana dove oggi in un'ora sono caduti cinquemila fulmini sulla costa. Allagamenti in Liguria, nuova frana sull'Alemagna per i temporali blocca di nuovo la strada per Cortina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo, pioggia e danni al Nord - Nel giorno della Liberazione, ancora pioggia e forti temporali da Nord a Sud. Servizio di Antonella Mazza Teruel The post Maltempo, pioggia e danni al Nord first appeared on TG2000.

Maltempo, allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana nord-ovest - Firenze, 23 aprile 2025 – Prosegue in alcune zone della Toscana la fase di maltempo. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta gialla per rischio idrogeologico.

#Meteo Italia ancora tra il gran caldo e temporali. #Maltempo al Nord: dopo quella di due settimane fa, nuova frana a San Vito di Cadore #Belluno. Nel video il monitoraggio dei @vigilidelfuoco Vai su X

STORIA DEL CLIMA IL MALTEMPO DI META' GIUGNO 1941 NEL NORD ITALIA Per vari giorni si verificarono piogge intense e temporali che provocarono danni e allagamenti e gonfiarono i fiumi. Il 16 Giugno il Po era in piena in provincia di Rovigo, il ponte c Vai su Facebook

Il maltempo si abbatte sul Nord Italia: frana sull’Alemagna, 5mila fulmini in un’ora sulla costa in Toscana - Nord e Centro Italia nella morsa del maltempo: allerta gialla in 7 regioni, arancione sulla Toscana dove oggi in un'ora sono caduti cinquemila fulmini ... Segnala fanpage.it

Maltempo al nord: allerta arancione in Toscana, frana blocca Cortina e temporali in arrivo - nord Italia , con temporali violenti che hanno già colpito la Toscana e la Liguria, mentre piogge intense sono attese anche in Umbria e Lazio . Si legge su informazione.it