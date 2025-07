Inizia ufficialmente l’era di Gian Piero Gasperini alla Roma. Oggi, domenica 13 luglio, la squadra giallorossa si raduna a Trigoria per dare il via alla stagione 20252026, la prima con il tecnico piemontese sulla panchina. Gasperini è arrivato al centro sportivo Fulvio Bernardini intorno alle 8:30, travolto dall’entusiasmo dei tifosi presenti (oltre 200). Gasperini has arrived for the first day of preseason A new era begins. pic.twitter.com8cszhgQVdZ —???? (@pureromanista) July 13, 2025 5 minuti fa 13 Luglio 2025 12:36 12:36 Operazione al naso per Pellegrini. Presente anche il capitano Lorenzo Pellegrini, che negli scorsi giorni si è sottoposto ad una settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura al naso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - LIVE – Inizia la stagione della Roma: entusiasmo alle stelle a Trigoria, presente Pellegrini