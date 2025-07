Sinner-Alcaraz ecco chi vince e come | Grok la sentenza

È la finale che tutti aspettavano, probabilmente anche quella più meritata. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono riusciti ancora una volta a imporsi come i veri padroni del tennis di oggi, lasciando dietro di sé un vuoto che nemmeno un campione leggendario come Novak Djokovic riesce più a colmare. Per Sinner, questa finale è uno spartiacque importantissimo. Il bilancio negli scontri diretti sorride infatti allo spagnolo, avanti 8-4 e vincente negli ultimi cinque incroci. Un dominio che l’azzurro spera di spezzare sul palcoscenico più iconico del tennis, l'erba inglese di Wimbledon. E FanPage ha chiesto all'intelligenza artificiale di prevedere il risultato del match di oggi, domenica 13 luglio, il primo game alle 17. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, "ecco chi vince e come": Grok, la sentenza

