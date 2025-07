Cento chili di posta per Papa Leone XIV | i messaggi di fede passano per Fiumicino

Fiumicino, 12 luglio 2025 – U n fiume di corrispondenza viaggia lungo la penisola per raggiungere un destinatario evocativo: P apa Leone XIV. Dalla sua elezione l’8 maggio scorso, il pontefice ha visto crescere esponenzialmente il numero di l ettere, cartoline e messaggi che giungono al Vaticano da ogni angolo del pianeta. Il cuore logistico di questo straordinario flusso epistolare batte al centro di smistamento di Poste Italiane a Roma Fiumicino. Qui, ogni giorno, arrivano circa cento chili di posta destinata a Piazza San Pietro. Una mole imponente, composta non solo da missive ufficiali ma anche da biglietti scritti a mano, fogli semplici e cartoline, spesso carichi di emozione e speranza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

