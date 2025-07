Scena muta all' orale della maturità | il solito grande rumore per nulla

Il chiacchiericcio sull’esame di Stato quest’anno sta durando più che mai. Il nuovo scandalo è il rifiuto di alcuni studenti (tre, sembrerebbe, in tutto) di sostenere l’orale: essendo arrivati al punteggio minimo per diplomarsi già con gli scritti, e non essendo interessati al voto di diploma. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: orale - scena - muta - maturità

Scena muta all’orale: perché va bocciato - Pare che un diciannovenne di Padova abbia fermato un carrarmato in piazza Tienanmen, guidato la Rivoluzione francese e tirato il primo mattone a Stonewall, e tutto questo nel giorno del suo.

Promosso matematicamente alla Maturità, fa scena muta all’orale e lo passa. La protesta di uno studente: «Il sistema dei voti è ingiusto» - È entrato in aula per l’ esame orale di Maturità, ha salutato i professori, firmato il registro e poi si è rivolto così alla commissione: «Signori, grazie di tutto, ma io questo colloquio di maturità non lo voglio sostenere.

All'esame orale fa scena muta e contesta la prova di maturità: "Una sciocchezza". Ma viene promosso lo stesso - Singolare protesta alla maturità 2025: un 19enne si è presentato di fronte alla commissione dell'esame orale e ha rifiutato di rispondere alle domande

È una mancanza di rispetto fare scena muta per protesta in faccia ai professori durante l’orale della maturità? Vai su Facebook

Tgcom24: «Maturità, Valditara: "Con la riforma chi fa intenzionalmente scena muta all'orale sarà bocciato"». Bene così, avanti tutta ministro! Vai su X

Orale maturità, altra alunna fa scena muta: “Il focus dei docenti sono i voti, non c’è mai stata la voglia di scoprire la vera me”; Maturità, rifiuta di sostenere l'esame orale: è il terzo caso in Veneto; Scena muta alla Maturità, lo studente a Valditara: “Sono senza parole, la sua è una risposta violenta, sono dispiaciuto”.