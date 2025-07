È indagato dalla Procura di Civitavecchia per omicidio colposo il papà del ragazzo di 17 anni morto in una buca sotto la sabbia che aveva scavato lui stesso. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui non è escluso che il padre chieda di essere sentito fin da ora dagli inquirenti per chiarire la sua posizione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Ragazzo morto sotto la sabbia a Montalto di Castro, indagato il padre per omicidio colposo