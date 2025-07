La scure di Trump sui mercati europei | dazi al 30% dall’1 agosto

L’annuncio di dazi al 30% sull’export europeo dall’1 agosto, con apertura a eventuali trattative ma anche la minaccia di un ulteriore balzello della stessa entitĂ in caso di risposta ritorsiva: la lettera inviata da Donald Trump all’Unione Europea ha causato un vero e proprio terremoto sui mercati. Il presidente statunitense, rivolgendosi a Ursula von der Leyen, si è detto disposto a ipotizzare modifiche qualora “desiderate aprire i vostri mercati commerciali, finora chiusi, agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali”. Una decisione per certi versi sorprendente, arrivata in seguito a mesi di negoziati e frequenti contatti tra le parti: anche nella sua narrazione, Trump aveva usato toni piĂą morbidi con l’Europa, salvo poi applicare una tariffa ben al di sopra del 10% che si pronosticava. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La scure di Trump sui mercati europei: dazi al 30% dall’1 agosto

In questa notizia si parla di: mercati - trump - dazi - agosto

Trump annuncia accordo con UK, "aprirĂ mercati a prodotti agricoli Usa" - Washington, 8 mag. (askanews) - Dallo Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia l'accordo commerciale con il Regno Unito aprirĂ i mercati ai prodotti agricoli statunitensi.

Mercati in fase di assestamento: la tregua di Trump e la ripresa europea - I mercati statunitensi come hanno reagito a quello che pare essere stato un ammorbidimento dei toni con la Cina da parte dell’amministrazione USA in merito ai dazi? L’amministrazione Donald Trump ha annunciato colloqui positivi con la Cina per ridurre i dazi, mentre Pechino smentisce.

Mercati, perché Trump ha già perso la partita con finanza e credibilità | «Bessent: «Insostenibili gli attuali dazi con la Cina» - Per quattro volte la rivolta dei mercati e delle imprese ha imposto al presidente Usa drastiche retromarce

#Dazi Dal 1 agosto, il 30% in piĂą sulle importazioni dei prodotti dall'Ue negli Usa. "Se reagirete, aumenteranno", spiega #Trump aggiungendo via social: "Se aprite a noi i mercati, le cifre potrebbero cambiare". Nel video la lettera del Presidente statunitense Vai su X

Torna in primo piano il tema dei dazi di ritorsione, che il presidente Trump annuncia per il primo di agosto e quello dei aggiuntivi contro i Brics e gli alleati. I mercati si chiedono se sarà nuova inflazione o in realtà l’inizio della deflazione Vai su Facebook

Trump, tariffe del 30% per Ue e Messico dal 1° agosto. Macron: «Serve meccanismo anticoercizione». Berlino: Ue negozi pragmaticamente; La stangata di Trump all'Europa: «Dazi al 30%». Cosa succede adesso; Donald Trump annuncia dazi del 30% all’Ue da agosto. Il presidente Usa a von der Leyen: niente ritorsioni o tariffe più alte.

Trump, stangata sull’Europa: da agosto dazi al 30% - Donald Trump ha minacciato dazi al 30% sull’export europeo dal primo agosto, avvisando che nel caso di un’eventuale risposta ritorsiva è pronto ad aumentarli della stessa percentuale ... ilsole24ore.com scrive

Stangata di Trump a Ue, da agosto dazi al 30%. Bruxelles: "Negoziamo ma risposta è pronta" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Stangata di Trump a Ue, da agosto dazi al 30%. Come scrive tg24.sky.it