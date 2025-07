Il mio ex pensava mi fossi inventato il cancro per attirare la sua attenzione I peggiori omofobi? Sono gli stessi omosessuali | parla Valerio Scanu

“Sono passati dieci anni. Per riavvicinarsi ci deve essere la volontĂ da parte di entrambi. La volontĂ di un chiarimento da parte mia c’è, dall’altra parte non credo ”. Il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi è da tempo compromesso, dopo che il cantante lanciato proprio da Amici aveva “sbroccato” in seguito a un mancato invito in trasmissione. Uno sfogo per il quale l’artista era stato querelato dalla conduttrice: “ Ho lanciato accuse, sì, ho sbroccato” ammette in un’intervista concessa a Repubblica. “Sicuramente sono stato anche mal consigliato. Lo dico senza voler dare la colpa a terze persone, ma forse avrei avuto bisogno di qualcuno accanto che mi facesse ragionare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

